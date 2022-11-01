為了限制大陸科技與軍事實力發展，美國對大陸晶片業發動制裁，最新的措施更被認為是史無前例的規模，市場也憂心大陸展開反擊，引爆科技戰。專家分析，大陸手上最有攻擊性的牌是稀土、加工稀土礦的供應，若實施禁運反制，將全面影響美國電動車、電動車電池及再生能源系統的生產。

CNN報導，全面性的出口管制措施打擊大陸晶片業，未能取得許可證的美國公民、企業與組織不得協助大陸研發或生產半導體，導致許多半導體企業紛紛禁止旗下美籍員工與大陸客戶接觸，甚至暫停大陸業務。

研究機構Capital Economics分析師Mark Williams與Zichun Huang發布的報告指出，「美國的舉動對大陸發展半導體的雄心構成巨大的威脅，全球半導體公司非常仰賴以美國（包括其盟友）為主的架構，包括半導體設備商、晶片設計及晶圓生產等工作。」

他們認為，沒有這些技術與服務，大陸不僅可能失去先進製程的高階晶片，還會失去國外技術與投資，「原本擁有這些，大陸晶片業的實力將獲得進步，但美國已經砍掉他們向上提升的階梯。」

市場相當擔心大陸展開反擊，進而引爆新一波科技大戰，風險諮詢機構Control Risks創辦人Dane Chamorro認為，這場衝突才剛開始，大陸最有攻擊力的牌是稀土、加工稀土礦供應，這些是電動汽車、電動車電池及再生能源系統生產的重要原料，「並不容易找到替代品，大陸主導整個供應鏈。」