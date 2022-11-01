衛福部長薛瑞元、疫情中心指揮官王必勝、發言人莊人祥，27日夜訪民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，外界解讀是為市長辯論會準備題庫，無黨籍候選人黃珊珊1日表示，每個人都有朋友，不用過度聯想，但她話鋒一轉說，但拜訪後國產高端疫苗就突然公布價格，這比較讓人好奇，「不是要封存30年而且是高度機密嗎？」
九合一選舉距離投票剩下不到1個月，本周六TVBS和三立電視將共同主辦第一場「台北市長選舉電視辯論會」，由於陳時中頻遭質疑疫情相關議題，「衛福部3巨頭」夜訪行動被視為幫助陳時中考前猜題。事隔3天，高端公司又公布過去爭議許久的疫苗採購價每劑840元，時間點引人關注。
對此，黃珊珊上午赴文昌參香後受訪表示，每個人都有朋友，不用這樣聯想，「只是他們拜訪完之後，高端就突然公布價格了，這我比較好奇。」
黃珊珊質疑，這些資訊當初說要封存30年且是高度機密，那現在的狀況是否違反保密協定，之前吵保密協定還吵成一團，她認為此事情有必要和國人交代清楚，「如果有用的，多少錢都值得，沒有保護力的，一塊錢都嫌貴。」
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