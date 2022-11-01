高雄市長選舉公辦電視政見發表會將於11月12日登場，國民黨候選人柯志恩今（1）日直言，「我們很想做辯論，特別是交叉詰問，但是市長並不願意接受這樣的一個挑戰」，這點只能尊重中選會。

2022年高雄市長選戰，包括民進黨陳其邁、國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷、無黨籍鄭宇翔共4人挑戰。高雄市長選舉公辦電視政見發表會規畫11月12日下午2時舉行，傾向以辯論形式進行。過程將由第3人提問，參選人輪流回答。

「我們其實很想做辯論，特別是交叉詰問，但是市長他並不願意接受這樣的一個挑戰。」柯志恩直說，目前形式屬於公辦政見，但是屬於辯論方法，由每位候選人各自陳述政見，再接受學者、專家或各社團代表人等提問，中間沒有彼此交叉詰問，這跟過去大家所熟悉的情況不一樣。

柯志恩認為，雖然美其名是辯論，但整個過程幾乎沒有互相提問的空間，這點尊重中選會；原本自己也提出希望用過去交叉詰問的方法進行，但高市府只接受公辦政見，因此只能遵從大家意見，她會盡可能把想法提出來。