賈靜雯17歲的大女兒「梧桐妹（Angel）」女大十八變，慢慢褪去兒時的青澀，出落得亭亭玉立，她最近常常在社群平台上分享自己的照片，展現自己青春的樣貌，雖然有時會被繼父修杰楷碎念「不好看」，不過她仍自信做自己，吸引相當多支持她的網友。最近萬聖節，梧桐妹也曬出自己的裝扮照，青春帶有一點性感模樣引起討埨。

照片中可見梧桐妹對著鏡子自拍，頭上戴著蝙蝠翅膀造型的髮箍，耳朵變成尖尖的精靈耳，雖只露出一隻眼睛，但看得出有特別化妝，整個人更加亮眼，而梧桐妹的服裝相當有亮點，深V的碎花小洋裝又青春又性感，「重點部位」還畫了圖騰，用心的裝扮令人眼睛一亮。

梧桐妹的萬聖節裝扮。(圖/梧桐妹 IG)

梧桐妹之前也曾在回答網友的問題時透露，「想做但不能做」的事情就是「刺青」。之前她曾在學校舞會穿性感網襪受討論，這次則換成黑色絲襪，腳踩著襪靴，還特別擺出秀美腿的Pose，看起來活潑又可愛。

雖然被修杰楷稱「不好看」，但媽媽賈靜雯態度卻比較開明，之前出席活動時被問到梧桐妹PO性感照，認為：「大家都年輕過。」但坦言為人父母：「心臟要很強大，跟小孩的溝通要理智。」至於是否會跟Angel討論穿衣尺度？賈靜雯表示：「她現在是青少女，在她這個過程，我覺得彼此的尊重很重要，我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在。」、「只要不要讓自己曝光太多，我覺得都是還OK啦。」