美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，在中美晶片大戰越演越烈之際，晶圓代工龍頭台積電美國亞利桑那州廠，將在12月上旬舉行盛大的首部機台移機典禮，屆時台積電董事長劉德音親自出席外，美國總統拜登也受邀參加，見證這項極具戰略性的赴美投資案。

根據ETtoday報導，台積電美國亞利桑那州廠12月上旬舉行移機典禮，除台積電董事長劉德音親自帶領公司高層及台灣官員共近300名前往，美國總統拜登和先前來台訪問的美國聯邦眾議院議長裴洛西，也都在邀請名單上，顯示美國極度重視此項投資案。

台積電投入120億美元在亞利桑那州設立工廠，預計在2024年量產。該廠去年4月正式動土，今年7月舉行上梁典禮，12月正式舉行移機典禮，台積電赴美建廠進度相當順利。

美國通過「晶片與科學法案」後，台積電亞利桑那廠是首家獲得補助的晶圓廠，該廠產能是先進的5奈米製程，外界預期將有效壯大美國半導體實力。