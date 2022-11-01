這背包吊飾太令人害羞！有網友在路上發現有機車騎士的背包上掛著一件「尺寸巨大」的胸罩，發文笑說「我就跟著他的奶罩騎了幾個路口，一路上想著怎麼掛上去的」；多數網友認為應該是背包內的羽球拍不慎勾到胸罩，也有人笑說「這是羽球用的護膝好嗎」、「這主人外擴有點嚴重」。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享2張照片，一名騎士在路上騎共享機車，身後背的後背包上有個「特殊吊飾」引人注目，原來是件女性內衣，照片中背包內放著羽球拍，球拍握柄伸出背包外，掛著一件尺寸相當大的內衣，原PO發文說「我就跟著他的奶罩騎了幾個路口，一路上想著怎麼掛上去的」。

騎士在路上身後後背包有個「特殊吊飾」引人注目，原來是件女性內衣，照片中背包內放著羽球拍，球拍握柄伸出背包外，掛著一件尺寸相當大的內衣。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

騎士在路上身後後背包有個「特殊吊飾」引人注目，原來是件女性內衣，照片中背包內放著羽球拍，球拍握柄伸出背包外，掛著一件尺寸相當大的內衣。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這小夥子應該蠻俊俏的，不然怎麼會有大媽丟奶罩給他」、「到球場拿球拍的時候他要多尷尬」、「我好想騎到他的旁邊跟他說，欸先生你後面掛了一條奶罩喔」、「這是羽球用的護膝好嗎」、「這主人外擴有點嚴重」、「前扣，目測為B杯，大概是年輕女生的吧」、「希望他不是跟心儀的女生相約打球」。

大多數網友都認為是住家曬的胸罩掉落，剛好被騎士勾住，「他家應該是陽台出入的，然後出門的時候勾到他媽的內衣」；也有網友分享類似經驗「想到我國中時，和同學一群經過一家內衣店，騎樓放著花車，然後走著走著發現同學的書包上的魔鬼氈粘了一件內衣」。