高雄市政府觀光局10月份推出鳳山美食帶路小旅行遊程體驗，限量名額一開賣隨即秒殺，活動場場爆滿，民眾反應熱烈，為延續經典小鎮的旅遊熱潮，觀光局公布5條深度遊程路線，搭配鳳山美食帶路食旅護照，讓遊客可以按圖索驥，依照自己喜愛的旅遊方式隨時出發，細品鳳山古往今來的歷史和歲月軌跡，吃喝玩樂一次滿足。

「走入鳳山‧品嚐懷舊滋味」到鳳山傳統美食匯集的第一、第二市場及中華市場品嚐道地傳統小吃。(高雄市觀光局提供)

「鳳山傳統‧踅街散步計畫」走訪4條特色老街，民俗文化街、三民街、番薯街及打鐵街，探索鳳山過往生活百態。(高雄市觀光局提供)

局長周玲妏表示，鳳山區於2021年獲選為交通部觀光局經典小鎮，是一座歷史悠久的古城，過去曾是軍事重地及傳統政治中心，富含濃厚的文化底蘊，時至今日已成為高雄藝文與觀光發展並重區域，為挖掘鳳山旅遊魅力，今年規劃5條遊程，以步行及單車漫遊方式，帶領遊客走訪鳳山景點及特色老街，而鳳山美食帶路活動官網從9月27日上線至今一個月，瀏覽人數達110萬人次，更顯現鳳山觀光旅遊的高人氣與魅力。

「走出任務‧探索時光寶盒」到台灣第一座眷村-黃埔新春串門子，感受眷村濃厚人情味。(高雄市觀光局提供)

五條遊程各有特色，首先「走入鳳山．品嚐懷舊滋味」透過雙腳走入鳳山傳統美食匯集的集散地第一市場(俗稱兵仔市)、第二市場(公園仔市)及中華市場，在人聲鼎沸的市仔裡販售著各式肉品水產，也保留著傳統布莊、金紙香鋪、婚嫁禮品、百貨行等，最特別的是僅存唯一一家的糶米店邱中進號，第三代邱義文老闆說，傳承米店童叟無欺的生意精神是支撐這家店永續經營的宗旨，雖然沒有超市精美的外包裝，但糶米店的品質絲毫不輸袋裝米價格也相對便宜。一對長年旅居夏威夷的夫妻表示，「看到觀光局辦理鳳山在地小旅行的遊程就馬上下訂機票飛回高雄，在這裡可以品嚐最道地傳統小吃，體驗充滿人情味及在地人的家常故事，非常難得」。

再來「鳳山傳統．踅街散步計畫」是吸引許多親子遊玩的路線，遊程中走訪4條鳳山特色老街，緊鄰市場旁的民俗文化街及三民街販售各種傳統百貨、金仔、傢俱、佛具與祭祀用品等，保有老街廓濃厚的親切感和人情味；蕃薯街上僅存幾家的批發商，可見到過往老街上批發生意的黃金時期；打鐵街在全盛時期各家戶靠著製鐵養家活口，而現今的幾家製鐵老店，還保存打鐵爐具，除了販售各式農漁業器具外，也有不少人攜帶家用刀具前來磨刀，許多家長帶著小朋友走入老街感受古樸的生活味道，探索鳳山過往的生活百態。

如果說以走讀方式飽覽鳳山老街廓的傳統店家，那麼老城區的古蹟巡禮更適合牽起自行車穿梭漫遊。「翻轉鳳山．老派美好年華」以單車漫遊鳳山老派景點，參訪日治時期的原日本海軍鳳山無線電信所，在國民政府遷台後作為偵訊室及管訓場所，其斑駁的軍營堡壘廢墟風格彷彿蒙著神秘的面紗，更是網路美拍熱門景點，遊客可是衝著這個IG打卡點而報名參加；東便門與東福橋今日仍然是在地居民的交通要道；佇立在街邊的訓風砲台、澄瀾砲台、平成砲台遺跡如同護城河般述說著清領時期鳳山縣城抵禦盜匪侵擾的歷史故事。參加遊客紛紛表示，「來到鳳山就像翻閱一部經典的歷史小說，轉個彎都是故事」!

另一條單車遊程「玩味鳳山．復古懷念之旅」，則是結合復古玩物老店、老屋新生元素，探索鳳山巷弄隱藏版柑仔店得源商行、豐達商行和進益食品行，兒時回憶才有的古早糖果、餅乾這邊應有盡有；來到走過40年的老店有成玩具行，店內許多趣味懷舊童玩如劍玉、大頭佛面具、尪仔標、陀螺等，在大賣場找不到的古早童玩也吸引許多民眾特地前來挖寶；想穿越時空來到懷舊年代，絕不可錯過老屋改造的穎川製所老宅咖啡店，在這靜靜品味歲月中尚未流失的寶藏。最後5.「出走任務．探索鳳山時光寶盒」則是深入走訪台灣第一座的眷村，黃埔新村是台灣少數完整留存的日治時期軍事宿舍群，來這裡可聽住民講述如何以傳承在地文化角度整修建築物，欣賞早期陸軍生活的各式軍用品及官舍模型，到收藏上萬片黑膠唱片的眷戀黑膠堂串門子，現場小朋友們一起體驗手作古早味童玩DIY，感受眷村濃厚人情味。

鳳山經歷了百年歲月洗禮卻仍然保有自己的生活步調，民眾可以跟著遊程路線，發掘鳳山更多的人文故事與新風貌，相關旅遊行程景點及美食資訊可以上鳳山美食帶路官網(https://fongshaneat.com/)，或是觀光局高雄旅遊網( https://khh.travel）查詢。