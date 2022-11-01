南韓首爾梨泰院萬聖節活動釀成重大死傷慘劇，國民黨台南市長候選人謝龍介除為此深致哀悼外，今天也強調當選市長後，將立即檢討各項活動的安全規範，並規畫興建適合舉辦室內比賽及展演的體育館。

謝龍介競選總部發言人童小芸指出，台南市議會東臨的中華西路永華運動中心，以及興建中的地下停車場基地，在前市長施治明任內曾爭取中央補助計畫興建經國體育館，但遺憾的是，該體育館卻被民進黨「玩掉了」，導致2、30年來，台南市一直沒有一處完善且可供舉辦大型比賽、展演的室內場地。

童小芸說，前市長張燦鍙嫌經國體育館太小放棄，接任的前市長許添財曾提出興建4個大巨蛋，堪稱舉世僅見的「偉大計畫」，之後4變為1，但是9年任滿「巨蛋、小巨蛋」統統不見蹤影；至於前市長賴清德任內在高鐵站附近興建「會展中心」，並於2022年完工，不僅委外交由經濟部國貿局經營管理，也不是運動設施。

童小芸認為，體育館可以包含運動中心及地下停車場等功能，但是原來的體育館基地，在賴清德任內被分割成多塊後，糟蹋一處可以蓋體育館的基地。台南的「體育館」在民進黨執政下，從有到噴口水，以致於一場空，如果謝龍介當選市長，一定還給台南人一座體育館，並確實規畫舉辦各種活動的安全規範。