宏達電(2498)公布第三季財報，第三季每股虧損1.19元、為近6季新低，惟營業毛利率從第二季的39.2%上升至39.4%。

宏達電第三季營收為10.8億元，季增加7%、年減少19.9%，營業毛利率從第二季的39.2%上升至39.4%，增加0.2個百分點；單季營業淨損為11.4億元，營業利益率為-105.3%；歸屬於母公司業主淨損為9.8億元，每股虧損為1.19元，為近6季新低。

VR產品部份，宏達電第三季時推出全新VIVE Focus 3「眼球追蹤套件」與「表情偵測套件」，以及實景應用軟體套件(Location Based Software Suite,LBSS)，為VR一體機提升虛擬世界人際互動真實感。

VR產業合作上，宏達電第三季也有多項重要合作案，包括VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統於溫哥華SIGGRAPH 2022參展並舉辦媒體導覽，並於IBC 2022與Aximmetry合作，也與MyndVR合作推出DigitalTherapyNow網站，共同支持美國「2022年數位醫療處方法案」(Access to Prescription Digital Therapeutics Act of 2022)，該法案將VR裝置認可為處方醫療處置之一，人們將可獲益於醫療科技的進步成果。另外，宏達電也與MyndVR及Virti合作，於華府ARVR政策會議(ARVR Policy Conference)為政策制定者演示VR裝置。

日前就有美系外資看好，隨著Meta發表其最高端VR機款Quest Pro，可望帶動市場活絡度，Meta此舉對VR市場的整體增長是積極的，相信競爭會推動內容增長並鼓勵品牌製造商推出更多不同的模式，最終將推動VR市場需求。