名作家吳淡如是演藝圈中的人生勝利組，她不僅是學霸又會賺錢，傳聞累積了約2億身家，近年更斜槓開設副業，在臉書揪團賣東西，未料近日有網友反應常在臉書看到她與陳重銘老師合作開新帳號賣東西，她第一時間便澄清是被盜身分，今(1日)稍早拋出震撼彈，查出開她假帳號的人在柬埔寨，花了百萬元投廣告，就是先前傳很大的「豬仔集團」，並表示這是他們新型態的詐騙，希望網友別上當。

吳淡如先前邀網紅Joeman開箱她要價約8000萬的書房，更分享在東京有獨棟透天厝，平時她除了經營臉書揪團副業，也常在Podcast頻道教人理財，可說是智慧女星的代表。今年8月柬埔寨求職詐騙案瘋傳，她呼籲：「其實，只要沒有用到你特殊長處（說的文縐縐一點是核心競爭力），卻告訴你隨便是誰包括你，輕輕鬆鬆，都可以獲得高薪。請思考這個邏輯，為什麼？為什麼他要對你這麼好？」

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如更表示，就她多年研究海外房地產經驗，許多朋友都不會購買柬埔寨的房產，原因為何？講文言文一點，「危邦不入，亂邦不居」，並自曝曾在當地遇到一位被搶劫毀容的按摩師。今稍早，她更進一步透露，終於查出冒用她名義開假帳號的兇手是誰，「我們已經查出來詐騙集團在柬埔寨還有緬甸什麼K K園區。就是幾個月前報導的很大的豬仔集團，請大家不要上當！」

對此，吳淡如無奈說，雖然一直忙著檢舉假社團、假臉書帳號很累，但還是只能自力救濟，因為這年頭連女警都有可能被假冒詐財，而社群網站只想賺錢，對投訴幾乎沒反應，「這些都是新的詐騙！在柬埔寨還有緬甸當然有很多被無辜抓過去，但是事實上也有許多人是自願從事詐騙行動，請不要上當。每天都多好幾個用我和陳重銘老師當詐騙的臉書」，更表示這些人還花了好幾百萬台幣投臉書廣告，「只要我們不上當，詐騙集團就是白花錢」，引來網友回應：「每看到一個就檢舉一次」、「太誇張了啦！代表淡如姐人氣很旺」、「抓不勝抓，都是一些人渣」。