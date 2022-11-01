攤商看到老市長馬英九來，都相當開心，馬英九也很捧場。（游念育攝）

前總統馬英九1日陪同日前摔破腦袋的國民黨大安文山市議員候選人楊植斗前往木柵市場拜票，楊植斗掃街時頭上仍包紮著。(杜宜諳攝)

前總統馬英九1日陪同日前摔破腦袋的國民黨大安文山市議員候選人楊植斗前往木柵市場拜票，楊植斗掃街時頭上仍包紮著。(杜宜諳攝)

國民黨台北市議員候選人楊植斗26日街講時不慎跌倒，頭部重摔落地，事後更出現嘔吐等狀況，雖然目前已出院，但仍需打止吐針，楊植斗也在1日與前總統馬英九以及前台北市議員羅智強一同前往木柵市場「復出」拜票；市場的攤販也相當熱情，詢問楊的身體狀況，並祝他早日康復。

馬英九表示，他在景美、木柵住了40多年，植斗在這邊參選，他一定幫忙，植斗以前是智強的助理，都是熟人；羅智強則表示，因為植斗摔傷，馬總統一直在關心，所以特別陪植斗掃市場，植斗剛出院，只能參與低度的競選活動，總統安排掃街給植斗祝福。

馬英九與楊植斗沿路掃街拜票，馬英九的人氣可以說是紅不讓，看到老市長來到木柵市場，許多攤商的婆婆媽媽都搶著合影，馬英九也很自在的買起了豆干、小魚乾和水果，與民眾互動相當自然，幫楊植斗加分不少。

攤商也不忘關心楊植斗，紛紛上前問到身體狀況，楊植斗則表示，還需要打止吐針，只能硬撐著，讓許多攤商媽媽相當心疼，可以看出楊植斗在木柵市場人氣相當旺。