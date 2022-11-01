國民黨台北市議員候選人楊植斗26日街講時不慎跌倒，頭部重摔落地，事後更出現嘔吐等狀況，雖然目前已出院，但仍需打止吐針，楊植斗也在1日與前總統馬英九以及前台北市議員羅智強一同前往木柵市場「復出」拜票；市場的攤販也相當熱情，詢問楊的身體狀況，並祝他早日康復。
馬英九表示，他在景美、木柵住了40多年，植斗在這邊參選，他一定幫忙，植斗以前是智強的助理，都是熟人；羅智強則表示，因為植斗摔傷，馬總統一直在關心，所以特別陪植斗掃市場，植斗剛出院，只能參與低度的競選活動，總統安排掃街給植斗祝福。
馬英九與楊植斗沿路掃街拜票，馬英九的人氣可以說是紅不讓，看到老市長來到木柵市場，許多攤商的婆婆媽媽都搶著合影，馬英九也很自在的買起了豆干、小魚乾和水果，與民眾互動相當自然，幫楊植斗加分不少。
攤商也不忘關心楊植斗，紛紛上前問到身體狀況，楊植斗則表示，還需要打止吐針，只能硬撐著，讓許多攤商媽媽相當心疼，可以看出楊植斗在木柵市場人氣相當旺。
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