新北市今年度青年租金補貼11月1日9時起受理申請至11月30日17時止，新北市城鄉局表示，市府今年加碼補助，金額最高是去年的2倍，計畫戶數也提高至1270戶，提醒民眾早日申請。

新北市城鄉局表示，今年青年租金補貼家庭年收入限制由128萬元放寬為132萬元，家庭成員每人每月平均收入限制由5萬4600元放寬為5萬5300元。

城鄉局說，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年或育(孕)有未成年子女(胎兒)的家庭組成條件都可以申請。

經審查符合資格者可享有單身3500元補助，新婚4500元，而育孕有未成年子女(胎兒)1或2人5000元，弱勢育孕有未成年子女3人以上有6000元補助，對比以往上限3000元金額，最高有2倍的租金補貼。

城鄉局表示，通過者可獲最長一年的租金補貼，歡迎在新北市租屋的青年朋友透過線上或紙本郵寄方式提出申請。