苗栗65歲陳姓男子10月28日在苑裡鎮建國路一家小吃店，因為吃麻糬噎到，結果當場缺氧倒地，警方獲報立即趕赴現場，施行哈姆立克及CPR（心肺復甦術）搶救，直到救護人員到場接手，在眾人搶救下，陳男成功挽回寶貴生命。

通霄分局苑裡分駐所警員呂育慶、郭家羽及蘇禎怡等3人，當天中午12時50分，正在執行巡邏勤務，接到通報陳男食用麻糬噎到，卡住呼吸道，員警隨即趕往現場，發現陳男缺氧倒地面部發黑、命在旦夕。

呂育慶等人到場後立即將陳民攙扶起身，先施行哈姆立克急救法，將噎在喉嚨處麻糬取出，再施予CPR搶救直到救護人員到場，緊急送醫成功阻止憾事發生，陳男成功挽回一命也對警方表達謝意。

通霄警分局提醒，避免吃東西嗆到，用餐時，應專心吃飯不要邊吃邊說話或是進食速度太快，以致於讓食物進入氣門內，造成噎到。警察人員平時訓練均有受過CPR、哈姆立克急救及AED等基礎急救知識，在專業救護人員到場前，能先實施基礎急救於救護人員到達現場，再交由專業人員處理，對民眾生命可獲得更多保障，不至於發生無可挽回的撼事。