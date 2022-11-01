8名山友進行6天5夜能高安東軍縱走，上月25日從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，預計30日由奧萬大下山，其中1名56歲男山友29日清晨因呼吸困難疑高山症發作，在三叉營地待援，南投縣消防局獲報派王偉仲率隊挺進馳援，直升機則礙於天候不佳無法起飛，隔天晚間7時接觸到傷患，但他早在地面部隊抵達前約7小時過世。

南投縣消防局指出，10月29日近8時獲報，先請隊員攙扶高山症患者先慢慢下撤，希望能舒緩其症狀，立即申請空勤直升機支援，礙於高山天候狀況不佳，直升機無法執行，同步緊急派仁愛消防分隊3名隊員會同林務局1名巡護員、山搜義消1人從奧萬大進入，不過最快路程也要2天，隔天中午接獲該山友過世噩耗。

5名搜救人員29日前往救援，30日近中午12時遇到患者同團3名隊友，得知患者在第一獵寮疑似OHCA，天候不佳，仍無法出動直升機，當晚7時接觸過世患者，將其大體用睡袋帳篷打包。

家屬獲悉早已趕往仁愛鄉，期待有好消息，無奈卻接獲患者過世惡耗，死者家屬體恤搜救人員辛勞，得知近日天候不佳，同意待天氣好轉，再申請直升機搭載搜救人員前往安東軍山三叉營地附近，搜救人員將大體拖拉至適合地點，再將大體吊掛下山。