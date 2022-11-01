南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，造成155人死亡、超過百人輕重傷。而在罹難者名單中，其中一名令眾人相當痛心的24歲選秀男星李智漢，在事後傳出他沒能逃過此劫的真正原因，令外界相當驚訝。

李智漢擁有高挑俊秀的外型，在人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季中獲得大眾矚目，雖首輪他就被淘汰出賽，但對演戲十分有興趣的他，仍持續著演員、模特兒的工作。豈料，在事發隔日，也就是10月30日，他的好友便透過社群平台發出訃聞，證實了李智漢的死訊。訃聞中寫道「智漢離開這裡去了安詳之處，拜託大家來送智漢最後一程」，出殯日期訂於11月1日下午，同時難過透露「為所有因梨泰院慘案而離去的人祈福，雖然無法完全理解家屬們的感受，但還是想表達哀悼之意」，讓粉絲們震驚不已。

隨後南韓媒體報導指出，根據當時目擊者的描述，李智漢在當時其實早已脫困，但他為了救出被困在裡面的小女孩，才會再度受困，最後沒能逃出來。而被李智漢救出的小女孩家屬，昨日也到現場向李智漢遺屬致歉並表達謝意，網友紛紛大讚「善良的人」 、「下輩子一定要C位出道」、「天哪！太令人難過了」、「他是善良的孩子」、「下輩子一定要過得健康又平安」。