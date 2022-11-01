今年（111年）全民運動會圓滿落幕，各縣市卯足全力爭奪冠軍寶座，榮獲上屆冠軍的台中市受人矚目，比賽結果依然由台中市以總積分184.6分榮獲全國第一名總統獎，更締造超狂紀錄勇奪隊史上最多金高達70面金牌。

全國二大賽會台中成績斐然 盧秀燕持續打造酷運動、酷城市。 圖/台中市政府提供

台中市政府持續打造酷運動、酷城市。圖/台中市政府提供

盧秀燕日前出席表揚大會，頒發總獎金達7190萬元予各代表隊獲獎教練、選手，感謝他們的付出、努力和榮耀台中。台中運動局表示，這些成績讓許多體育界人士驚呼「前所未有的台中！」而111年全國中等學校運動會同樣再創歷史紀錄，奪下全國總冠軍，今年台中全民運與全中運雙冠，台中體壇再創高峰成就，顯示台中市長盧秀燕上任後的運動政策已讓體壇動起來。

台中市運動局受訪時說明，盧秀燕市長自上任後，成功擘劃與落實多項運動政策。在競技運動方面，扎根基層培育在地優秀選手，為鼓勵參加全國運與全中運的台中子弟兵，上任後即編列預算增設「台中市績優運動選手培訓獎助金」，110年更加碼鼓勵運動員，以金牌為例從原來的1萬2000元提高一舉至二萬元；2020東京奧運楊勇緯勇奪台灣首面柔道銀牌，當年度即頒發200萬元激勵金，堪稱六都最優，也因為市府的全力支持才締造最強台中隊的紀錄，多項成績稱霸全國。

體壇人士表示，近年台中運動表現突飛猛進，出色的成績讓基層超有感，110年全運會台中市拿下史上首面電子競技個人與團體雙金，籃球項目亦擊敗勁敵勇奪隊史首金；111年全國身障運也以地主隊之姿勇奪超過百面金牌的紀錄；全中運連續兩年全國第一，成績表現相當精彩。

運動局指出，盧市長的體育政策就是「酷運動、酷城市」，成功帶動台中運動風氣，並且投入倍增預算積極推動重要運動建設，鼓勵市民參與多元運動促進身心健康，且培育在地優秀運動人才，更透過與職業運動合作帶動運動產業發展，完整提升台中體育運動的實力。

根據近期「KEYPO大數據關鍵引擎」統計調查指出，近兩年來六都重大的公共建設，網路聲量第一名是台中市，其中，休閒運動建設中央公園以及長春、大里、潭子運動中心最被大家討論，台中市進步速度讓許多縣市紛紛到訪交流，了解成功經驗帶動城市運動風氣。

運動風氣有賴全民參與，市府表示，盧市長積極推動台中職業運動的發展，截至目前為止，職棒中信兄弟締造全聯盟年度最多球迷1萬3830人進場觀賽的紀錄；中信兄弟勇奪2021總冠軍之際，逾10萬民眾湧入台中街頭參與封王遊行；雙職籃福爾摩沙台新夢想家與台中太陽均以台中為主場並成功晉級季後賽，台新夢想家亦創下賽季全聯盟主場勝率第一的佳績，帶動民眾對運動的熱情，都是成功打造獨樹一幟的台中酷運動。