由緯創資通（3231）成立AppWorks 協助營運的 Wistron Accelerator 緯創垂直加速器，今天宣布開放第四屆新創團隊申請，限額招募7家涵蓋(不限於)AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創。緯創資通董事長林憲銘形容：「與新創合作，期待讓優秀的創業者，帶我們看到『後天』的機會。」

Wistron Accelerator緯創垂直加速器，自2021年4月正式啟動至今，將邁入第四屆，自即日起至2023年1月中以前，開放包含(不限於)AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技領域的新創申請。Wistron Accelerator每年限額招募兩屆，前三屆共有19家新創獲選加入，第四屆將限額招募7家，額滿即停止接受申請。

獲選團隊將自2023年3月至8月展開加速，自加速器畢業後，也將成為緯創新創生態系的一員，與緯創集團建立長期且深度的合作關係。

Wistron Accelerator．聯合緯創及集團旗下多家企業與事業單位共同參與，包括：1.Wistron緯創資通(包含WSD緯創智能、WT緯創科技、IIC新創整合中心、CVC企業投資辦公室)。

2.Wiwynn 緯穎科技；3.WNC 啟碁科技；4.Wistron ITS緯創軟體；5.WMT 緯創醫學；6. Wiedu 緯育。

為了更廣泛且深入與新創探索各種合作機會，Wistron Accelerator將由各投入的企業與事業單位C-level高階主管親自參與，除了擔任Mentors，提供獲選的新創與創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供新創進行PoC (Proof of Concept）實驗、加速商業模式成長的場域，新創可因此大幅減少摸索、試錯與實驗的機會成本。

獲選錄取 Wistron Accelerator的新創團隊，將可獲得的協助包含：1.緯創集團各企業、事業單位C-level高階主管提供產業面的專業建議。2.與緯創獨家合作PoC。3.由緯創提供新台幣20萬贊助費用。4.AWS Cloud Credits。