面對「錢」景耀眼的零碳商機，光寶科(2301)及台達電(2308)不約而同看上電動車/車用電子、充電樁基礎建設、雲端資料中心等領域，其中台達電聚焦「低碳智慧城市」發展各項解決方案，光寶科以「光電核心技術搭配循環經濟」落實在各產品，群電(6412)專注「智慧節能生活」應用，達方(8163)則深耕「電動自行車」綠能產業，希望憑藉精準產品及市場定位成為新興應用的贏家。

在國際能源署(IEA)減碳策略中，終端設備、交通工具與建築為減碳三大主要項目，其中建築方面，根據聯合國環境規畫署報告指出，全球建築物用電量及碳排放量占全球總用電量的40%、碳排量的21%；至於交通運輸碳排占比逾16%，且逾70%來自陸上運輸工具，因此改善建築物及交通工具能耗就能大幅降低全球用電並減少碳排放量，這三大領域也成為4大電源廠布局重點業務。

自2010年開始推動工業品牌的台達電於今年宣布拓展商業品牌，以工業品牌結合商業品牌，在「以人為本、永續城市」核心主軸下發展「低碳智慧城市」相關智慧節能系統整合解決方案。

台達電表示，「低碳智慧城市」涵蓋樓宇自動化、LED智慧路燈、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力/動力系統等整合解決方案，其中樓宇自動化部分，台達從智慧、低碳、健康等提供符合ESG概念建築解決方案。

在車用電子/電動車方面，台達於2008年投入電動車電力系統開發，同時切入車用電子零組件領域從電源、散熱，以及電磁閥等核心技術做起，目前已跨至提供國際各大車廠及電動車廠驅動馬達與馬達控制系統等動力總成產品(Powered by Delta)，並在電控的面向推出整合OBC(On Board Charger)、DCDC Converter等關鍵元件的「三合一」或「四合一」解決方案，未來將逐步朝向整合動力與傳動系統、電控系統、IoT與電源系統，進入Driven by Delta的階段。

和台達一樣英雄所見略同，光寶科也將業務聚焦在「電動車」、「5G & AIoT」、「雲端運算」與「智慧電網」等領域，不過車用電子部分，光寶科以自身LED、光耦合器近50年基礎，以及相機模組事業(CCM)技術，切入車用LED照明產品、智慧頭燈、車載鏡頭模組、車內機構件等，汽車電控系統則有車載充電、DC-to-DC電源轉換器等。

由於路燈結合物聯裝置及資通訊科技後，可以提供如5G訊號、電動車充電樁、微型氣象站等道路照明以外的創新加值服務，結合車聯網可延伸出智慧交管等，台達及光寶科LED智慧路燈解決方案讓路燈成為智慧城市重要的資訊節點。在充電基礎設施方面，台達DeltaGrid EVM電動車充電管理系統除已導入台灣社區住宅，並搭配台達充電椿於歐美及東南亞市場推動充電站管理，客戶涵蓋國際一線車廠、各大營運商及多國政府單位；光寶科亦已成功攻入歐美前三大充電服務業者(EVSP)與新創車廠。

全球第一大NB電源供應器廠的群電除於NB、伺服器/雲端、智慧家庭/AIoT、通訊及遊戲機電源產品提供一站式解決方案，亦憑藉能源管理技術朝「智慧節能生活」相關科技(Smart & Green Solutions)布局，如同台達，群電非常看好未來建築在智慧節能領域需求，於2016年成立智慧建築事業部門，以IWA(Intelligent Wireless Access) 智慧建築整合管理平台為核心產品，提供「智慧建築」產品及解決方案。

因應光電節能趨勢，群電亦以LED背光模組相關產品技術為基礎，低功耗Mini LED已開始導入NB鍵盤，群電亦從2016年前開始為車廠設計製造用於頭燈LED晝行、位置兩用燈，並於2020年量產全LED頭燈模組。

達方於2015年推出第一台E-Bike(電動自行車)，並以BESV品牌(達瑞)與代工(ODM)雙策略搶進E-Bike產業，近幾年更透過併購及入股垂直整合，成為提供車架、電池、電控、成車，以及智能化套件完整解決方案廠，逐漸在E-Bike產業占有一席之地。

蘇開建表示，達方積極投入E-Mobility與儲能解決方案，其中電機，充電器和電池的搭配性一直是電動車設計研發重點，三者有效配合方能大幅提升能源使用效率與安全性，達方是業界中少數同時具有電池和充電器全方位解決方案供應商(Total Solution Provider)，可以深入了解客戶需求並提出解決客戶痛點的措施，成為客戶在設計、製造、品質、在地客戶服務布局信賴的電源及電池整合方案合作夥伴。(7-2)