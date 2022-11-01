年底九合一大選進入倒數，總統蔡英文上月28日更舉辦「社群之夜」、主打18歲公民權，意圖拉攏年輕選民。但《台灣民意基金會》董事長游盈隆指出，蔡英文並沒有提到修憲案的完整內容、都不提「18歲被選舉權」；他警告綠營要角，若繼續隨蔡英文推銷修憲案，除了是不道德的行徑，更將涉及公然矇騙選民，而蓄意欺瞞選民的政治人物「是不會有好下場的」！

游盈隆昨（10月31日）發文認為，此次大選氣氛冷淡，日前落幕的中共二十大因沒有提出有重大刺激性的對台政治主張，間接弱化了這次選舉的大陸因素作用，同時游也諷刺，上月25到27日登場的世界民主運動大會，若說是一項為蔡政府擦脂抹粉的精心安排，「結果卻比較像一場政治煙火秀，沒起到什麼作用」。

而雖然10月28日蔡英文的「社群之夜」造勢大會中老年人比年輕人更踴躍出席，造勢效果大打折扣，但游盈隆認為，當晚蔡英文的談話有兩點，是值得一評的。

第一點即是「民進黨選不好，國際怎麼解讀？」說，游盈隆狠酸，蔡英文的原文原句顯得小心翼翼、吞吞吐吐並欲語還休，迂回曲折打出了一張國際牌，但其邏輯很牽強，「國際社會又不是3歲小孩，更不是瞎子聾子，怎會以一場台灣地方選舉結果去決定要不要更有力支持台灣？」

而第二點則是打「修憲公投牌」，但游盈隆指出，蔡英文在台上「只敢含含糊糊地高唱十八歲公民權」，卻絕口不提修憲案完整內容。這讓他質疑，為什麼蔡英文和綠營當今要角大力宣傳「18歲選舉權」時都不提「18歲被選舉權」？到底有何顧、難言之隱，不該說清楚嗎？

因此游盈隆喊話綠營要角，指不論是誰，若像蔡英文一樣推銷修憲公投，將涉及公然矇騙選民的行為，「是不道德、不光明磊落的行徑」，而當選民一旦發現內情，必定會有強烈的反感與反彈，他更警告，蓄意欺瞞選民的政治人物不會有好下場，「逃得了一時，逃不了永遠，一定會被歷史算總帳的」。