電動車/電動自行車、智慧樓宇等產品技術布局成果逐步發酵，為台達(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)及達方(8163)營運增添新動能。台達預估，明年EV有望轉虧為盈；光寶科預估，明年車用占比目標10%；群電智慧建築在手專案總金額高達40餘億元，可望在未來數年陸續挹注公司營收；達方則以綠能年營收300億元為目標。

藉由成熟的電控及電源產品設計能力，台達已開發出馬達與驅動器二合一的combo產品、將Traction Inverter與On Board Charger(DC/AC)、DC/DC Converter整合的三合一產品，甚至也可應客戶各種需求條件，加上EVCC成為四合一模組等，新一代整合型電控產品轉換效率更達96.5%以上，且電源密度較初代產品提升將近一倍，擁有更輕更小的重量與體積，滿足客戶更輕重量、更大空間以提升續航能力電動車產品需求，目前多合一電控產品已出貨給歐美一線品牌車廠。

在電動車SiC產品方面，台達已看到成果是車內充電產品，11KW以上車載充電器亦在發展中，預計今明兩年開始陸續出貨。

由於美歐日國際車廠及大陸車廠均是台達電的客戶，台達在電動車動力系統市占率不低，目前全球電動車傳動系統有30億美元市場規模，台達2021年市占率約達10%，市場預期，2030年電動車市場規模將達330億美元，台達目標是市占率不低於現在的10%。

台達樓宇自動化解決方案亦已應用於校園建築、醫療院所等，今年也與新光保全簽訂合作備忘錄，雙方將協力開發智慧低碳建築管理與應用服務，共同拓展國內外建築零碳轉型商機。

目前電動車/樓宇自動化等低碳智慧城市相關產品業務占台達營收比重已逾50%，海英俊表示，電動車真正成長是從今年開始，前3季成長將近50%，現在訂單非常好，預估今年可以做到7億美元到8億美元，若明年能做到營收10億美元，則有望轉虧為盈；在樓宇自動化方面，今年樓宇自動化約年成長6成到7成，佔營收比重約5%到6%，台達預估，明年可望持續成長2成到3成，佔比則與今年5%到6%相當。

目前光寶科為全球Tier 1車廠LED車燈模組、智慧頭燈、自駕車抬頭顯示器與車內外環景系統車載鏡頭主要供應商，並導入歐系/美系/日系指標性車型量產；其中車用照明部分，目前光寶科車用照明產品全球市占率約13%到15%，每年營收均維持約兩位數成長，光寶科預估，今年車用相關產品營收年成長超過3成，占營收比重約6%-8%之間，預估明年成長幅度可望與今年相近，目標是車用占比超過10%。

邱森彬表示，公司未來主要成長來自於雲端電源、汽車電子/EV Charger、光電及5G相關產品，今年非PC產品占比約52%，預估明年將超過55%，整體ESG相關產品占比於2027年有望逾35%。

群電智慧建築與能源管理整體解決方案除集團內部辦公大樓及各廠區，也向外推展，在智慧建築標案多有斬獲，如：「台北雙子星大樓」等指標性集合住宅及複合式商辦園區，亦積極與知名建築師、建設公司合作多項企業總部、醫院、百貨商場之建築應用，並與知名通路廠商洽談廣泛代理經銷業務等；公司也積極進行國外通路拓展。

曾國華表示，群電智慧建築事業部門成立迄今，已為公司帶來數億元的營收，明年營收有機會成長5成以上，目前手上還有18個以上執行中的專案，預估專案總金額高達40餘億元，可望在未來數年陸續挹注公司營收，期望隨著物聯網(IoT)與人工智慧(AI)蓬勃發展，智慧建築新事業成為群電長期成長動能，公司目標是2027年ESG 相關產品占營收比重約40%。

隨著E-Bike布局有成，今年綠能事業可望為達方集團貢獻逾百億元營收，佔營收比重逾40%，其中自有品牌達瑞方面，隨著缺料逐漸緩解，在歐洲及日本市場大量出貨下，預估下半年到明年達瑞自有品牌E-Bike銷售量將倍數成長，營收可望年成長50%，未來達瑞也將搶進美國及大陸市場，持續擴大市占率。

目前達方已與客戶討論2024年以後訂單，搭配產能進一步擴大，達方看好2024年綠能事業營收將有一個大成長。

在達宇電能方面，目前達宇主攻LEV輕型載具、電動腳踏車等標準化大量電池產品，未來除逐步擴大電池應用如：掃地機器人等，也不排除與統達合併，成為電池儲能全方位解決方案廠，並規畫3年後上市。

蘇開建表示，集團目標為綠能相關產品能挑戰300億元營收規模。(7-7)