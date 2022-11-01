華航(2610)指出，帛琉航線將自11月16日起增班，以全新A321neo客機飛航每周三、六共2班。華航長期經營台北－帛琉航線，持續帶動台帛雙方觀光、文化及商務交流。2022年ITF台北國際旅展特別促銷優惠，經濟艙祭出來回機票9,000元起的價格。

華航2008年起以包機飛航帛琉航線，2009年正式開航，營運定期航班，是唯一飛航台帛航線的航空公司；疫情期間也不間斷地協助載運防疫物資及來台就學、就醫與人道包機等需求，並於2021年4月起與台灣旅行業者合作，執行台帛旅遊泡泡航班，深耕帛琉航線至今已邁入第14年。

位於西太平洋地區的帛琉，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有340座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍 (Tiffany Blue) 色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。華航自11月16日起增為每周2班台北－帛琉服務，並以全新A321neo客機執飛，每班提供12席豪華商務艙、168席經濟艙共180席座位。

2022年ITF台北國際旅展將於11月4日登場，華航官網線上旅展也已搶先開跑，即日起至11月28日推出眾多精選航線促銷優惠。