台南市政府農業局動保處1日舉辦動土典禮。（張毓翎攝）

農業局動保處搭配寵物運動公園動土儀式，在現場舉辦動保宣導活動，吸引許多飼主帶毛小孩參加。（張毓翎攝）

台南市第2座寵物運動公園落腳南瀛綠都心公園，市府投入325萬元打造，將設置大、小型犬運動區，以及專屬毛小孩遊玩的設施，預計明年2月啟用，台南市政府農業局動保處1日舉辦動土典禮，市長黃偉哲說，此處綠樹成蔭、環境佳，交通也便利，適合蓋寵物公園，未來會繼續尋覓場地設置，讓飼主能帶毛小孩盡情奔跑放電。

農業局副局長陳仲杰說，為了增加飼主和毛小孩的戶外休閒空間，選定在腹地廣大平坦、交通便利的南瀛綠都心公園設置寵物運動公園，基地面積1226平方公尺，預計明年1月完工，待驗收通過後，2月就能啟用。

這座寵物運動公園規畫設置寵物飲水設施、洗手台，方便飼主直接裝水給毛小孩飲用，並配置A型跳板及獨木橋等設施，供毛小孩遊玩；另外，在入口意象和公園座椅上，分別設計成動保處吉祥物豆哥與凱娣公仔及狗腳掌、狗骨頭等圖樣。

農業局動保處今天搭配寵物運動公園動土儀式，在現場舉辦動保宣導活動，設置免費的寵物疫苗預防注射、寵物美容健診及認養等活動，吸引許多飼主帶毛小孩參加，黃偉哲、市議員蔡育輝、李宗翰、劉米山和沈家鳳也到場與民眾同樂。

黃偉哲說，南瀛綠都心公園內的寵物運動公園，是台南第2座寵物運動公園，更是台南溪北地區的第1座，隨時代變遷，養寵物的人愈來愈多，尤其毛小孩特別需要一些地方來跑跑走走，因此未來建置更多寵物運動公園，讓有寵物人士、愛狗人士或愛汪星人、愛喵星人的人，都能好好利用。