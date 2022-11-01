行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所經營的「二三設計」公司，遭桃園市議員及媒體人爆料，參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，違背蘇巧純先前「不參加任何政府標案」的承諾。對此，羅智強表示，蘇貞昌就是一個內「賺」不避親，把政府的錢，讓自己親人來賺毫不避諱。

蘇巧純被發現在2018年12月21日以「二三設計公司」投標1049萬元，拿下台灣科學教育館「上癮的科學」展覽設計及布置工作標案，當時蘇巧純就宣布在蘇揆任內不再投標政府標案。

羅智強表示，之前就揭露過，不是第一次發生，當時信誓旦旦說下次絕不會再犯；結果轉了一手，用這種方式去拿桃園市政府預算，被桃園市議員爆料出來，政府就是騙騙騙，騙神又騙人，爸爸騙神、女兒騙人，整個政府變成蘇貞昌的家天下，完全不知道利益迴避；說過的話不算話，就是現在的民進黨政府。

羅智強痛批，過去他揭露科工館的案子，他們也說不清楚講不明白，後來就說下次不再犯，其實我們比較寬厚，檢調也不管，下次不再犯就算了，但還是又再犯，現在檢調和監察院都躺平一族。

至於被問到高端公布價格，羅智強說，這就是沙盤推演，行政不中立到這種程度，有本事封存30年，奇怪要辯論就不保密，因為知道迴避不了，不是誠心的，是蔣萬安很嚴厲質詢，引起民眾高度關注也是斷尾求生，在辯論前免得被問答不出來很難看，高端就變成政府唯一的品牌。