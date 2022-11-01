「拐拐」許采晴因有著傲人身材和亮眼的五官，過去在網友票選「2014年網友心中的10大網拍女神」中奪得第一名的寶座。每逢萬聖節的到來，便會發揮巧思，以獨具創意的風格亮相。今年的萬聖節，她善用油彩顏料，將全身彩繪成恐怖版麥當勞叔叔的模樣，此外，還有女版「IT」以及三隻隨扈柴犬，讓粉絲直呼「太喜歡了」

許采晴在過去的萬聖節曾扮演過海盜、埃及豔后、辛普森美枝媽、鬼修女、地獄新娘、畫皮、戀柱等多個知名角色，美艷造型讓粉絲們相當期盼今年的萬聖節將回有何種別出心裁的裝扮出現。令人驚訝的是今年的許采晴一改過往艷麗迷人的裝扮，改走恐怖驚悚風格。只見她使用油彩將全身彩繪成恐怖麥當勞叔叔。慘白雙眼配上血盆大口直視著鏡頭前的粉絲們，並寫下「萬聖節沒人給我糖，就去搶你的麥當勞來吃」，讓人感覺就好似在黑夜中直面鬼怪襲來，氛圍感滿滿。

此外，許采晴也PO出縮時後的上妝影片，表示整個過程耗費3.5個小時之多，展現出誠意滿滿的變妝效果，讓粉絲們直呼「太強了」、「這畫面好驚人」、「太狂了，每年都在超越自己」、「厲害到一定要來留言，那個比心會讓我晚上做惡夢。」

事實上，除了恐怖版麥當勞叔叔外，許采晴也放上了扮裝成女版「IT」的模樣，手持紅色氣球，身穿白色裙子的她，以超近距離對著鏡頭露出詭異微笑，相當毛骨悚然。然而，在(31)日曬出的最新照片中，是女版「IT」與三隻隨扈柴犬的合照，照片中她將柴犬抱在懷中的模樣，將恐怖氣氛沖刷的一乾二淨，讓人不免直呼「真是太可愛了。」