無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午赴文昌宮參香。（黃珊珊辦公室提供）

為陳時中辯論準備題庫？衛福部3巨頭夜訪後高端價格就公布 黃珊珊酸：不是要封存30年？

年底選舉倒數25天，台北市長藍綠白候選人本周六將迎來首場電視辯論會，民進黨候選人陳時中白天閉關修煉不排行程，競選總部則祭出「每日一問蔣萬安、黃珊珊」補足輿論火力，無黨籍候選人黃珊珊1日嗆說，綠營此舉無疑是選舉伎倆，故意在選戰之前「把水打混」，但她認為有才有料就拿出來，而不是每天混水摸魚。

辯論會將至，陳時中競選總部連續2天舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布、「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，外界解讀民進黨此舉是在辯論會前，替陳時中防疫爭議消毒，同時為低迷選情解套。

對此，黃珊珊上午赴文昌宮參香後受訪時酸說，民進黨想解套很久了，這兩天還提出防疫12問，「但都自問自答」，尤其現在是辯論會之前，對手陣營可能希望把炸彈都拆掉，但疫情已經2年多了，防疫的過程大家都不會忘記。

對於綠營祭出「每日一問」，黃珊珊痛斥，此舉無疑是選舉伎倆，故意在選戰之前「把水打混」，但有才有料就拿出來，而不是每天混水摸魚。

被問及取消行程是否為辯論，黃珊珊說，昨天她沒有取消行程，只是沒有公開行程，而團隊每天都有準備和不同的情境設想，她認為辯論會會讓台北市民檢視候選人的媒介，不會是個「你贏我輸」的場合，最後贏的理應是台北市民。期間都有很多朋友協助、給建議，非常感謝大家。

至於對手陳時中取消白日行程閉關，蔣萬安今日也僅有基隆輔選行程，明顯是為辯論加強訓練。黃則說，每個人都會準備，這很正常也很自然，只要保持平常心，把最好的事情展現出來，讓選民知道候選人想帶這座城市去哪裡。