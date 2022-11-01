迎接年度最大旅展盛事「2022台北國際旅展」，福華飯店集團（攤位號碼 I1101）集結旗下七家飯店推出線上旅展，優惠下殺24折。其中首推每張2,900元的的「福華連鎖住宿券」，從城市商務到休閒渡假，從台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭一路到墾丁，消費者可依各飯店的條件任選入住乙晚，再享兩客豐盛早餐，同時飯店更推出買十送一超值優惠，平均每張只要2,636元。

台北福華也將首次推出電子票券，更祭出限量銷售的一泊二食住宿券，入住乙晚再享當晚自助晚餐與翌日早餐兩客，原價16,060元下殺24折3,888元，就能入住獲選2021年全台10大「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」的台北福華大飯店。暢銷的餐券搜羅各式中西美食，從廣受好評的中式999元單人套餐、2,699元四人合菜以及9,999元十人桌菜，到詢問度最高的999元彩虹座自助百匯通行證以及一套10張的9,000元珍珠坊粵菜港點吃到飽十入套券，55折起的超值優惠，一次滿足消費者的各式用餐需求。

每張千元有找的999元「中式全日美食餐券」，原價1,628元下殺61折，可於江南春、珍珠坊、蓬萊村享用嚴選烏魚子、鮑魚、烏參等高檔食材的中式單人套餐，買10張再送1 張。小家庭用餐則可選擇平日限定的「中式四人合菜餐券」，每張81折只要2,699元，買4張再送1張，平均每人不到700元即可於江南春、珍珠坊、蓬萊村三間餐廳擇一用餐，品嚐主廚以精湛料理手法製作五星美饌。

如以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，以江浙菜系為名的江南春，紹興醉雞、海鮮烤方、腐皮黃雀皆是不容錯過的經典美饌。或是以經典台菜聞名的餐廳蓬萊村，繁複手路菜軟煎嫩溜肉、蔭豉炒鮮蚵、麻乳香滷肉吃過便難以忘懷，搭配上濃香的地瓜稀飯更是地道絕配。擅長以簡易調味帶出食物鮮味的精緻粵菜珍珠坊，香麻百花筒、清炒爆三鮮等，讓人吮指再三。

「中式十人合菜餐券」每張9,999元，憑券即可於江南春、蓬萊村或是宴會廳享用豐盛10人桌菜，原價18,150元餐券下殺最優惠55折，買10張送1 張，十分合適家族聚餐或公司宴客。

台北福華本次也一口氣推出兩種吃到飽優惠組合，首先是結合中西美饌、亞洲風味的「彩虹座通用自助彩券」，單張999元買10張再送1張，可依消費者偏好的用餐時段或人數，彈性在平假日的午餐、下午茶、或晚餐任選加價享用數十道料理。偏愛中式飲茶的消費者則是可選擇珍珠坊的「港點粵菜吃到飽10入套券」，從冷盤、燒臘、羹湯、熱炒到主食、港點、甜品等多達數十種道精緻港式料理任點享用。

除了超級優惠的線上旅展，集團旗下墾丁福華渡假飯店，也將在旅展現場推出下殺44折的超值住宿券，4,300元即可於平日入住豪華雙床房，指定日入住加碼再贈2客西式晚餐。另有每日限量加價購活動， 凡於南港展覽館福華大飯店I1101攤位消費任意金額，即可以999元購買七賢吧「酒酒酒雙人暢飲券」，可享受多種酒款、軟性飲料90分鐘暢飲，每日限量50組。單筆合併消費滿5,000元，再加碼贈送品牌環保袋乙只，買越多送越多。

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