高端公司昨公布疫苗採購價，每劑疫苗價格平均為840元，合約總價金為新台幣40.3億元，遭藍營質疑套招，拖到現在才公布，是為了挽救民進黨候選人陳時中的選情。另有媒體報導慈濟採購BNT平均每劑價格約630元，低於高端的840元，並非如指揮官王必勝所說，高端比BNT和莫德納都便宜。對此，衛福部長薛瑞元表示，不知道所謂的套招是什麼？而慈濟的採購價也待查證。

衛福部長薛瑞元（前）1日出席「衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，受訪時針對外界質疑「去競總密會是在幫候選人模疑考」一事，大力駁斥，薛認為這「太看輕他了」（郭吉銓攝）

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薛瑞元今日表示，疫苗保密協議是和高端簽約的，「我們是接受方，他們是提供方，（保密）是對接受方的拘束，而不是對提供方」，因此高端主動公布是沒問題的。至於外界質疑套招，他則說，這和套招沒什麼關係，「（高端）公布之前有知會我們，我不知道所謂的套招是什麼？」。

媒體報導指出，慈濟採購BNT疫苗的花費約32億1000萬，共購買506萬9000劑，平均每劑約630元，高端的價格比BNT貴。薛瑞元表示，該價格仍待查證，永齡基金會、慈濟、台積電採購的價格不會不一樣，由於政府是接受捐贈的，不會去理解他們的合約價格，指揮官王必勝跟大家說「高端不會買貴」，這是有所本的，指揮中自行採購BNT的價格也是follow3家捐贈者的價格。

至於他日前與陳時中密會，薛瑞元今再強調不是密會，「不然要叫我上班去見他嗎？」，那是下班找老朋友敘舊，談防疫甘苦談。他還反問媒體，是不是想請教是否有幫陳時中做辯論會Q＆A的準備？要是做的話，就太看輕陳部長了，「這些事情他都掌握在自己手裡，什麼案15189的，我都記不起來，他都記得很清楚，這些還要我們去教他？」。