南韓梨泰院10月29日晚間爆出大型踩踏慘劇，截至今日（11/1）增至155人喪命，100多人受傷，其中一名女子受重傷仍在加護病房搶救，她妹妹表示，家人在整理姊姊的物品時，發現她身上突然多出一件不是她的黑衣服，當時姊姊呼吸心跳停止、衣服疑似因CPR時被扯碎，認為是有好心人怕她走光幫忙穿上，讓全家人都相當感激，發文尋人想向他致謝。

안녕하세요 이태원 참사 사상자 동생입니다 저희 언니 소지품을 보던 중에 뉴발란스 맨투맨이 들어있어서 누군가 도와주신 거 같아 부모님께서 찾고 싶어하세요 언니는 흰색 블라우스와 첫번째 사진에 보이는 원피스를 입었고 두번째 사진 머리띠는 착용했는지 안 했는지 확실치 않습니다 pic.twitter.com/DXHpXIDPIQ — ㅡ (@zzzzmzzzz_) October 30, 2022

根據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓一名女網友「@zzzzmzzzz_」30日在推特發文，自稱是梨泰院慘案傷者的妹妹，表示姊姊傷得非常嚴重，是在停止呼吸心跳的情況下送上救護車，移送過程中稍微恢復呼吸，目前她仍待在加護病房，依舊失去意識。而家人在確認姊姊的物品時發現一件不是她的黑色上衣，猜想可能是某位好心人幫忙穿上的，避免她走光，此舉讓父母相當感激，「我的父母很想找到那位恩人，親自向他道謝。」

她解釋，姊姊當天是穿白色罩衫、黑色連衣裙出門，當天穿的衣服很可能因為做心肺復甦術（CPR）時被撕碎，所以有人幫她穿上黑色上衣，雖然不知道是不是那人幫姊姊CPR，但父母當都想表達謝意，所以發文尋人。

這名女網友在推特發文後，目前累計2.5萬則轉推，1.1萬個喜歡，網友們紛紛為原PO姊姊加油打氣，留言：「希望姊姊清醒！」、「希望你們能成功見到幫助妳姊姊的好心民眾」、「加油」、「期盼妳姊能夠恢復意識，直接向恩人道謝」。