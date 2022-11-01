侯友宜視察成洲抽水站抽水機實際運作情形。（呂健豪攝）

新北市防洪工作增加新戰力，位於五股的成洲抽水站，今（1）日正式完工啟用，市府投入上億元經費，打造每秒抽水量可達6公噸的成洲抽水站，搭配洲子洋抽水站及五股成洲國小操場蓄水池，來有效解決五股成洲地區長年的積淹水問題。

新北市長侯友宜今天也親自前往視察，他表示新北市這3年來，較嚴重的積淹水地區有53處，目前都已經解決，不過為了因應近年來氣候的變遷，在極端氣候的影響下，時常面臨時雨量60甚至70毫米的情況，為了隨著不同環境時空因素所帶來的影響，市府花費大約1億4500萬元經費，打造成洲抽水站。

侯友宜說，成洲抽水站是地方上已經期盼了20年，很開心今天能夠完工啟用，這個抽水站可達每秒6公噸的抽水量，再搭配洲子洋抽水站以及五股成洲國小操場500噸蓄水池的透水、保水，相信可以有效解決五股成洲地區長年以來的積淹水問題。

另外，侯友宜強調，在他這3年多的市長任內，新北市的338處抽水站的抽水機組除了139處快滿20年以外，其他都已經大幅翻新，可以確保新北市在防洪汛期期間，可以因應氣候變遷所帶來的致災，特別是在部分側溝都已經打通的情況下，都會型態的積淹水都可以快速消退

水利局長宋德仁補充，為了改善五股地區積淹水問題，水利局辦理各項排水改善工程，已有效解決五股積淹水的問題，至於部分老舊抽水機組更新經費，市府正在向中央爭取補助。

未來還有即將完工的新店區新建大鵬抽水站、施工中的土城區規劃擴建土城抽水站及設計中的貴子坑溪抽水站、塔寮坑抽水站及潭底溝抽水站，期藉由抽水生力軍的加入，讓防汛安全更加給力。