國民黨台北市長候選人蔣萬安1日陪同基隆市長候選人謝國樑，於基隆市安樂市場掃街拜會，一同爭取民眾的支持。（鄭任南攝）

外傳10月27日衛福部長薛瑞元、疫情中心指揮官王必勝、發言人莊人祥夜奔民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，是為其準備辯論會題庫。國民黨台北市長候選人蔣萬安1日表示，這再度證明民進黨突破下限，超乎人民的想像。

蔣萬安1日陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑在基隆市安樂市場掃街拜票，受訪時問到日前衛福部3巨頭夜奔對手陳時中競總，是為其準備辯論題庫時表示：「衛福部官員到底是當防疫指揮官還是陳時中的幕僚？」

蔣萬安進一步指出，不管3人是為陳準備考題，又或是幫高端寫劇本，都並非陳日前表示，是與原本的同事敘舊。也並非陳時中口口聲聲說，已離開衛福部，現在還要指揮官、衛福部長向他匯報。蔣萬安說，若真是如此，只能說民進黨又再度突破下限，也超乎人民的想像。

至於衛福部日前公布高端疫苗價格，蔣萬安表示，高端疫苗「萬般皆失敗，唯有股價漲」。他指出，當疫情嚴峻時，全球都在搶BNT疫苗，只有陳時中搶高端，並阻擋民間採購，簡直是國際大笑話。

蔣萬安補充，政府本來就應以人民健康為最優先考量，更何況台灣國際經貿往來頻繁，疫苗是否得到國際認證本就應該是疫苗採購的優先考量。他指出，數據會說話，日前衛福部銷毀過期疫苗時，高端多達120萬劑，金額高達10億元，在此同時BNT疫苗僅有6萬餘劑，高端是BNT的17倍，證明人民的眼睛比陳時中雪亮許多。