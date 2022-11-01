大陸央視新聞用戶端1日報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵美東時間10月31日指美國、加拿大等少數國家在第77屆聯合國大會第三委員會攻擊抹黑中國，嚴厲駁斥少數國家頑冥不化，濫用「三委」平台糾集小圈子、挑起政治對抗，攻擊抹黑中國的行徑。

中方表示，眾多國家紛紛發言，明確反對將人權問題政治化、反對搞雙重標準、反對藉人權問題干涉中國內政，並積極評價中國人權發展成就。美西方少數國家無論如何包裝、如何炒作，都只會註定失敗、只會自取其辱。

戴兵強調，美西方炒作涉疆問題，本質就是藉人權問題破壞中國穩定，阻撓中國發展，維護自身霸權，大家看得很清楚。他們關心新疆人權是假，以疆制華，維護霸權是真，他們今天的目標是中國，明天就會把大棒指向其他開發中國家。

中方指出，美西方在人權問題上大搞雙重標準，對數十個會員國點名指責，卻對自身和盟友的人權劣跡裝聾作啞。這些國家打著人權幌子博眼球，目的是企圖轉嫁國內矛盾。

中方強調，中方期待同各國人民一道，堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，推動實現人人得享人權，推動構建人類命運共同體。