民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值未減？國民黨台北市議員鍾沛君提及，她近日跑行程時，有名地方媽媽把她拉到旁邊，詢問陳時中什麼時候才要來，並表示「已準備好要罵他什麼了，就等什麼時候遇到他。」

鍾沛君是在昨（31）日於政論節目《少康戰情室》提到上述事件，她說這事讓自己想起，日前陳時中發文，酸到處都聽得到國民黨台北市長候選人蔣萬安的競選主題曲，不知道的人還以為蔣在當歌手，當時她留言反問，「不然要像你一樣選到到處被人家嗆嗎？」沒想到有陳的支持者跳出回應，「是個咖才有人嗆！」態度跟陳一樣高傲。

另外，陳時中競選辦公室昨日公布「防疫12問懶人包」，第1問是指揮中心有沒有將萬華說成破口，陳競辦總幹事吳思瑤回應「陳時中本人從來沒講過。」但鍾沛君認為，當時台北市受到指責，若不是事實，時任指揮官的陳應該要澄清、否認，但他從未反駁過，不就代表認為是真的？

鍾沛君並提及，陳時中競辦稱這場選舉「是在選市長，不是在選防疫指揮官」，但她覺得現在的問題就是一個很爛的指揮官出來選台北市長，「這是一個邏輯上的問題」。