故宮3件文物破損案引發外界高度關注，故宮昨天將調查報告送到立法院，國民黨立院黨團及時力立院黨團也針對報告內容提出質疑；對此，前北市議員羅智強批評，千年的國寶，敵不過民進黨的胡蠻瞎搞，很明顯這個政府漫不經心，只要對民進黨諂媚的人就用，國寶的保存要專業。

羅智強還說，還好現在是民主時代不是封建王朝，如果是封建時代，是「杖數十，驅之別院」，現在推給遙不可及的時空，民進黨真的夠了，唐鳳也好、蔡英文也好，信誓旦旦說是透明政府，結果上任後論文也要保密、疫苗也要保密，天然氣價格也要保密，就是「遮羞布」。