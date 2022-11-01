台東地震災情。（蔡旻妤攝）

台東地震災情。（蔡旻妤攝）

台東地震後，民眾擁抱問候（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉都蘭村昨天下午因地震導致許多民宅牆壁裂縫。而鄰居一見面就相互擁抱安慰關心對方家人是否安然無恙。

另外1間民宿，在地震發生時門外的圍牆應聲倒地，業者陳先生說，因為餘震不斷而整夜不敢闔眼。