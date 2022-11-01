地震導致台東都蘭民宿圍牆應聲倒地 業者整夜無法入眠 11:152022/11/01 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地震災情。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東地震災情。（蔡旻妤攝） 台東地震災情。（蔡旻妤攝） 台東地震後，民眾擁抱問候（蔡旻妤攝） 台東縣東河鄉都蘭村昨天下午因地震導致許多民宅牆壁裂縫。而鄰居一見面就相互擁抱安慰關心對方家人是否安然無恙。 另外1間民宿，在地震發生時門外的圍牆應聲倒地，業者陳先生說，因為餘震不斷而整夜不敢闔眼。 空拍機導致航班延誤 朱立倫台中輔選行程缺席 內科放寬容積導致塞車 藍營批黃珊珊甩鍋 PM2.5會導致肝腎中毒 中山大與長庚研究登國際期刊 #東河 #地震 #圍牆 #導致 #台東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首爾踩踏146死 韓媒報導：全因一個名人到現場導致 05:362022/10/30 國際 萬大線環評6次闖關成功 地層下陷、毀老樹爭議叢生 07:372022/10/28 社會 台東建5G緊急救護系統 如同將醫師帶進救護車 17:272022/10/28 生活 小禎遊美國遭警車攔下 「誤觸1事」差點坐牢 19:492022/10/30 娛樂 雲豹能源新一波綠能公益 捐太陽光電至台東山區 04:102022/11/01 投資理財 市長候選人洪宗楷拋復辦元宵東寒單政見 找回台東人記憶 12:112022/10/28 政治 台東規模5.0地震「土石坍方、地板驚現大裂縫」居民嚇到不敢睡 20:582022/10/31 生活 正副總統明助講劉櫂豪 羅智強、高金素梅替饒慶鈴站台 22:032022/10/29 政治 台東男帶女友看夜景 導航出錯受困山區 21:472022/10/29 社會 洪宗楷推復辦元宵 陳銘風親率宋江陣 04:102022/10/29 地方新聞 台東饒慶鈴拚連任 高金素梅跨刀 劉櫂豪大造勢 正副總統助陣 04:102022/10/31 地方新聞 蔡英文批泳池與總圖建設 台東縣政府回應了 18:412022/10/31 政治 陳昇墾丁跳水歡慶64歲生日 告白愛妻：我最愛的是夫人 11:472022/10/31 娛樂 Taitung Organic 台東有機農產展售 04:102022/10/31 地方新聞 台東怪男2度破壞候選人競選布條 被逮吐實情 19:102022/10/31 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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