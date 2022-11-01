國民黨主席朱立倫(右二)赴中壢區市議員候選人謝克洋(左二)競選總部為其加油打氣。(呂筱蟬攝)

台積電1奈米廠傳將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬攬功，對此，國民黨主席朱立倫今天表示，看到台積電說有可能，第一件事情先等定案再說，自己當過16年的地方首長，每一個公司都會跟你說有可能，第二個桃園市要準備好，而張善政是科技界出身，相信在他領導下桃園市會充滿願景、充滿未來，更多高科技廠商會進駐桃園。

朱立倫說，桃園市要準備好，一定要把整個地方環境、條件，包括基礎建設都做好，然後才能夠吸引更多投資，而國民黨推出的市長候選人張善政是科技部長出身、科技界出身，是世界級最大企業出身，在他領導之下桃園市會充滿願景、充滿未來，更多高科技廠商會進駐桃園。

而朱立倫今天赴桃園市多位黨籍市議員候選人競選總部為大家加油打氣，第一站到中壢區謝克洋競選總部，他說，國民黨有很多優秀的年輕新世代，就像桃園的謝克洋、凌濤等年輕世代，特別要來幫他們加油，每一位不但年輕有戰力有活力，而且年輕敢衝敢做事，相信這是最好的民意代表，台灣的民主要培養更多新生代，為新生代加油。

另外對於桃園市長的選情，朱立倫認為，雖然內部民調張善政是穩定領先，但是知道民進黨最後會動用所有的行政資源，也可能用各種奧步，選舉不到最後關頭絕對不敢掉以輕心，一定會全力以赴、謹慎面對。