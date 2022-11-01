綠批醜化市府打臉韓國瑜 柯志恩反嗆陳其邁「這句」：別護航忽略市民需求

高雄市長選戰溫度近期趨熱，藍綠候選人各自行程滿檔，難免會有行程延誤情形。不過，高雄市長陳其邁遭質疑跑選務行程，影響市政行程，甚至遲到快40分，對比前市長韓國瑜就被封「遲刻魔」。國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸，綠營雙標不意外。

陳其邁近日市政、選務兩頭燒，頻頻趕行程，近日有媒體觀察，部分市政行程遲到，10月18日早上10時20分參加經貿文教後援會總會成立大會，但下一場市政行程安排11時在苓雅運動中心，卻約11時39分抵達。此外，10月29日陳其邁茄萣後援會成立，碰到國道連環車禍，行程延誤約40分鐘。

對此，陳其邁幕僚解釋，10月18日臨時爆出「公費生問題」，因突發狀況，內部討論後，臨時將聯訪點移到前一場活動，因此有些延誤。至於上周六去茄萣前，市長先跑大寮紅豆節行程沒延誤，只是後來在高速公路遇到車禍，下一場茄萣後援會行程才遲到。

陳其邁幕僚重申，原則上，陳其邁仍是現任市長，當然以公務跟市政行程為主，選舉活動會排在公餘或假日，至於上班時間，若有重要行程要跑會依法請假，但行程之間偶爾有突發狀況，日後會盡量避免。

「當然是雙標啊！」柯志恩直說，過去韓市長只要稍有一些不慎，馬上就會被放大解讀，但陳市長若因選務而影響市政，大家也應該用同一標準來檢視，但對她個人來說，「雙標已經是民進黨的一個日常了，我想我一點都不意外」。