搶國旅住房商機，晶華集團旗下擁有「新北市最美風格旅店」稱號的捷絲旅三重館推出「雙11特惠」，11月1日起至11月11日連續11天，每天早上11點11分至下午1點11分準時開搶，家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起、豪華客房雙人同行每人只要1,111元起，並加贈「Just Cafe' 捷食藝」自助式元氣早餐。

捷絲旅台北三重館提供舒適的住宿環境與多元美味的餐點，得到近千則Google評論4.6顆星的高分口碑。位於飯店一樓的「Just Cafe' 捷食藝」餐廳即日起全新推出自助式元氣早餐，每日都有1至2道來自台灣各地的特色美食，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理以及眾多融匯中西的新創菜色，主廚團隊期望旅客在擁有舒適的住宿環境之餘，也有豐富的味蕾享受。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店特別規劃有Extended Stay（延伸住宿）房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。