針對近期有心人士於網路兜售饗賓餐旅集團旗下BUFFET自助餐品牌「饗饗」與「旭集」的訂位，饗賓餐旅集團嚴正呼籲，長期支持饗賓的消費者切勿於網路購買訂位代碼，助長黃牛炒賣。為保障每位消費者用餐權益，以公平透明方式取得訂位，不希望消費者增加額外經濟負擔，饗賓餐旅並強烈譴責黃牛訂位歪風。

為維護每一位長期支持饗賓消費者的用餐權益，饗賓原限定每間餐廳每一個餐期（午餐、下午茶、晚餐）享一次訂位機會，專業黃牛戶卻利用電腦程式惡意破壞公平訂位機制，饗賓除盼望消費者一起遏止歪風，並已積極改善，即日起啟動人機驗證阻擋專業黃牛，並開放每組會員帳號，每月於饗饗、旭集可訂位五筆，避免重複訂位，饗賓期盼能以最透明公正的方式，讓每位消費者享有平等權益。

在疫情之中，饗賓能有今日成績，非常感謝消費者長期以來支持，以及全體同仁努力，這對饗賓是一個肯定：饗以盛宴、賓至如歸，創造美好用餐體驗，是饗賓的理念。