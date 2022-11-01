台中市義勇警察三和分隊日前正式成立，由中市警察局長蔡蒼柏親自授旗予分隊長林永欽，並宣告三和義警分隊正式成軍。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市義勇警察三和分隊日前正式成立，於台中市烏日在地知名餐廳「這隻雞」辦理義警分隊成立大會，由中市警察局長蔡蒼柏親自授旗予分隊長林永欽，並宣告三和義警分隊正式成軍，為台中市警界注入1劑強心針；初期建制員額共22員，盼為地方警察勤務提供相助的能量。

中市警察局相當重視三和義警分隊成立大會，蔡蒼柏、烏日警分局長吳銘淵及烏日地方士紳等人皆蒞臨現場共同觀禮。

烏日警分局指出，三和派出所所長邱量虔上任後發現，三和所成立7年來均無義警分隊，自2016年設立後，因應烏日高鐵特區發展，警力數卻也僅增2員。如今高鐵特區內新大樓建案如雨後春筍般出現、遷入人口日益增加以及三鐵共構陸續完成下，高鐵特區內的治安與交安狀況有增無減，也令三和所員警勤務壓力日趨繁重，因此爭取成立三和義警隊，希望邀請地方士紳與熱心公共事務人士共同協助。

烏日警分局表示，三和派出所原先已有多位地方熱心公共事務人士組成三和志工分隊及三和民防分隊，無償付出時間與體力協助員警們應對派出所內外大小事務，對於地方貢獻良多，也減輕不少員警在上班時的壓力，如今增添義警民力後，日後勤務上必能使員警更加寬裕。

烏日警分局表示，此次招募三和義警分隊，烏日義警大隊長沈傳欽、中隊長林華翊一路在人員邀集、服裝製作採購及各項行政程序申請上多方奔走，經警察局指導及挹注經費與分局同仁的努力合作下，終將三和義警分隊掛牌成立。

吳銘淵表示，感謝義警大隊長與中隊長及地方各界人士的支持，讓三和義警分隊能順利成軍，同時也感謝願意犧牲休息時間加入協勤的義警同仁，勢必能為烏日高鐵特區的警政工作推動注入新的力量，並期望三和義警分隊能發揮整體團隊力量，給予烏日地區治安與交安平穩安心的環境。