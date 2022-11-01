知名作家苦苓，經常上各大政論節目談論時事，近期由於他先前透露自己身心狀況不好，因此暫停更新臉書、Podcast，然而多年好友的于美人得知後，更求他「不要死阿」。

作家苦苓在年初時自爆身體狀況表示，自己肝臟長了14.5公分的腫瘤，加上B肝病毒和憂鬱症「3病齊發」，讓他曾想不開，甚至寫好遺書，之後也曾在節目上透露「因憂鬱症狀況強烈，在醫生建議下已加倍服用藥物治療」。

然而，許久沒露面的苦苓，終於在昨(31)日於臉書上曬出與好友于美人的合影，並寫道：「前幾天美人打電話來說：「麻煩你30號之前還不要死，我去高雄看你！」所以就有了這張在我家的合照，還有我們兩年後的偉大計劃」顯現出兩人多年的好感情。

事實上，兩人曾共同主持節目《大女人主張》，苦苓先前也表示，當自己婚姻受挫時，是于美人拉了他一把，更透露某次他做公益時要求于美人跟進他才要上節目，沒想到于美人一次就捐了100萬，相望他可以來上十次節目，讓他相當感動。

貼文曝光後，許多網友也紛紛祝福苦苓早日康復，更在底下留言「好懷念兩位共同主持節目的時光」、「期待兩位兩年後的偉大計劃」、、「期待Podcast可以聽到兩人聊天」、「期待能看到你們的合作」。