螺絲廠世豐(2065)公布2022年第三季營運成果暨2022年第三季股利政策。第三季獲利1.14億元、每股稅後盈餘(EPS)達2.14元，分別逆勢年增37.72%、31.29%，整體營運獲利表現已連續兩季締造歷年單季新高之優異成績。世豐單季盈餘分配案，總計將發出現金股利新台幣0.77億元，每股配發1.5元現金股利，現金股利配發率達70%，並創歷年同期配息新高，以期將整體營運成果如實回饋給全體股東投資大眾。

世豐2022年第三季合併營收達新台幣6.43億元，受惠歐、美地區銷售表現隨著主要客戶下單力道逐步增溫，同時，集團持續精進客戶及產品銷售結構優化、有效整合外部協力合作夥伴產能以達到良好訂單生產效益等，再加上台幣貶值挹注業外匯兌利益貢獻，皆係帶動2022年第三季稅後淨利達1.14億元、每股稅後盈餘(EPS)達2.14元，分別逆勢年增37.72%、31.29%，整體營運獲利表現已連續兩季締造歷年單季新高之優異成績。

世豐表示，近年集團透過客製化研發設計能力、全尺寸螺絲產品線、生產彈性應變與掌握訂單良好交期等策略，持續擴大美洲市場業務動能及客戶合作黏著度有成，創造集團營運保持良好動能，且第三季美洲地區營收比重仍保持62.55%水準，不僅如此，為進一步堆疊整體銷售表現，去年起加大歐洲地區業務拓展力道，並拓寬歐洲銷售產品線，尤其歐盟針對大陸進口螺絲課徵反傾銷稅環境下，同步創造業務轉單效應，推升第三季歐洲地區銷售繳出年增49.57%、占整體營收比重攀升至16.10%。

世豐指出，憑藉集團旗下螺絲產品擁有優異之耐腐蝕性、高強度、耐磨損、以及提高螺絲貫穿切削性能等高附加價值，且持續開拓新客戶業務合作契機、擴增螺絲產品銷售品項並優化客戶訂單產品組合，以及集團亦持續加大控管整體營運成本、費用，以及台幣匯率貶值、原物料價格波動趨緩等貢獻，挹注第三季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別較去年同期的23%、15%、12%明顯攀升至24%、17%、18%。

世豐考量集團資本公積充沛且財務結構健全，董事會決議通過2022年第三季盈餘分配案，總計將發出現金股利新台幣0.77億元，每股配發1.5元現金股利，以今年第三季稅後淨利1.14億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.14元，現金股利配發率達70%，並創歷年同期配息新高，以期將整體營運成果如實回饋給全體股東投資大眾。

展望2022年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時集團亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，此外，世豐致力打造中長期營運穩健成長條件，除優化生產製程、原料採購及庫存良好管控等策略，更持續投入多功能型螺絲新型產品研發、新材料應用等新款螺絲產品研發進度，其中，新款螺絲產品訂單有機會於年底前小量出貨貢獻，有助於增添集團未來整體銷售表現更上層樓。