據台南與高雄地政局資料顯示，台南10月建物買賣移轉棟數為1621棟，高雄10月建物買賣移轉棟數為2563棟，紛紛創下5年來的同期新低紀錄，即使區域內有重大建設與科技業投資利多題材，不過房市已經反映這些利多，面對高漲的房價、投資退場與外在情勢對房市有許多考驗的狀況下，南二都房市交易量已有退燒跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在通膨激勵與科技業投資的帶動下，高雄與台南是這波房市大鳴大放的區域，不過這些利多都已經反映在房價上，加上政策也打壓投機行為，這些大漲的區域也進入盤整期。

台南市10月建物買賣移轉棟數1621棟，月減8%，高雄市2563棟，月減7%，台南與高雄雙雙寫下5年同期新低紀錄。台南地區10月買賣移轉棟數前三大行政區安南、永康及東區，均呈年月雙減。觀察本月高雄買賣移轉棟數前三大行政區鳳山、三民及楠梓，也呈現呈年月雙減，其中三民及楠梓區年減更達5成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南二都受產業建設利多，去年房市整體表現亮眼，尤其高雄在去年此時，台積電設廠效應正起風，房市價量開始上衝，創下歷年移轉最佳的10月表現，近期持續受升息、通膨、股市震盪等因素影響購屋信心，整體買氣趨緩，年月減幅也因此更為明顯，然而南二都建設議題豐沛，伴隨建設題材，南二都房市應呈短空長多，不少熱區人口仍正向成長，蛋白區、低總價物件，對首購客群來說仍具吸引力，不過成交關鍵主要仍在價格，房價如有下修空間，將更有力帶動遞延買氣回溫。