日本10月製造業活動創下21個月來最緩慢的擴張，因中國和南韓經濟惡化對日本出口造成衝擊，日本製造業產出與整體新訂單均顯著下滑。

調查據顯示日本製造業前景不明，且區域貿易活動存在不確定性，這將給日本決策官員帶來大麻煩，現在他們正在為全球貨幣緊縮可能造成全球經濟衰退做準備。

S&P GLOBAL周二公布，au Jibun銀行日本10月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為50.7，與先前公布的初值一致，較9月終值50.8下滑，也創下去年1月以來最疲弱的擴張。

此外，調查結果顯示日本製造業產出和整體新訂單均為連續第4個月呈現萎縮。

負責編制這項調查報告的標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligenc）經濟學家Laura Denman表示，這份最新的調查顯示日本製造業在10月失去更多動能。國內與國際市場的低迷和需求乏力已經成為一種反復出現的趨勢，中國和韓國的情況持續惡化，對日本10月出口造成衝擊。

但這項調查還是有些亮點在，調查顯示日本製造商對未來12個月的前景看法樂觀，認為供應瓶頸將持續緩解，而疫後復甦也將持續下去。儘管投入成本高漲的壓力揮之不去，但日本製造業的商業預期分項指數仍然站上9個月新高。