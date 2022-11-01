苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮，1日在律師羅偉恆陪同下舉辦記者會，並指徐定禎競選總部發言人曾玟學、前竹南鎮農會總幹事林水堂，再次抹黑鍾東錦以及散播不實言論。徐廷琮表示，競總要「以訟止謗」，因此再次對曾、林2人，提出加重誹謗、意圖使人不當選之告訴。

羅偉恆指出，曾玟學10月20日在談話性電視節目上，公然指摘「鍾東錦是黑道大哥，打人傷人都不用自己動手，因為都是旗下的小弟動手」、「鍾東錦在地方做砂石跟土方有兩個左右手非常著名，做砂石的叫作百哥，做土方的，做瀝青的這個叫作貓哥就是他的地方的左右手。」

曾25日又透過社群媒體，公然傳述「鍾東錦不只殺人未遂、殺害致死、也被移送管訓，其黑道背景是媒體認證」。而「黑道」、「殺害致死」等說法，也沒有具體事證，因此再次針對曾玟學提告加重誹謗、意圖使人不當選。

羅偉恆說，林水堂曾擔任竹南鎮農會總幹事，對外發言對苗栗地區選民有相當的影響力，林水堂竟然在有數10人、上百人的LINE群組中，公然指鍾東錦是黑道、是造橋及通霄掩埋場的幕後黑手、不當獲取砂石利益等言論，林在完全沒有事實根據下抹黑鍾東錦，已經明顯構成加重誹謗及意圖使人不當選，所以在蒐證後也對林提告。

徐廷琮表示，「以訟止謗」是競選總部對抗綠色恐怖的最後一道防線，曾玟學口口聲聲指稱「鍾東錦是黑道」，試問哪一個黑道會主動訴諸於法律？反而曾無憑無據、栽贓嫁禍，最後還不忘補一句「黑道背景是媒體認證」，企圖先設下防火線，就是要把責任推給媒體，但如此粗糙的做法，相信法官將會明察秋毫。

徐廷琮指出，曾玟學所稱「貓哥」，實際是苗栗縣長候選人徐定禎結拜兄弟，這是竹南、頭份地區眾所皆知事實，但曾玟學卻假裝忽略、甚至刻意隱瞞，明顯是故意誤導選民，不論刑法誹謗罪、或公職人員選舉罷免法意圖使人不當選罪，都是1罪1罰，所以只要他們公開造謠，不管幾次都會提告。