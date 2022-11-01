中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清昨天主持召開中央政法委員會全體會議，研究部署學習宣傳貫徹中共二十大精神，要求堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。這是陳文清首度以政法委書記身分亮相。他此前擔任國家安全部部長，是首位執掌政法委的國安首長。

會議要求，要深入學習貫徹習近平法治思想，推動科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，不斷深化法治中國建設實踐。要堅定不移貫徹總體國家安全觀，推進國家安全體系和能力現代化，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要推動完善社會治理體系，提高公共安全治理水平，建設更高水平的平安中國。

要圍繞加快構建新發展格局，爲高質量發展提供有力執法司法保障。要以政治建設爲統領，全面提升政法隊伍革命化正規化專業化職業化水平。黨委政法委要加強統籌協調，抓大事、議大事，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署。