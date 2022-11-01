布魯克林籃網總算搶下本季第2勝（2勝5負），進攻方面依然是靠著杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）兩位大將的發揮，杜蘭特22投13中砍下36分，厄文19投9中攻得28分，中鋒克萊斯頓（Nic Claxton）貢獻19分，終場116比109戰勝溜馬。

籃網前役才輸給溜馬吞下4連敗，總教練納許（Steve Nash）直言「這是一場災難」，批評球員不用心做好防守，也沒有人願意停下來卡位搶籃板。

為此籃網在內部開了球員會議，開誠布公檢討彼此的問題。年薪3500萬美元的班西蒙斯（Ben Simmons）也參加了球員會議，他不能透露大家說了什麼，只表示大家「很誠實」。此戰西蒙斯因為膝傷缺陣，他前面6場還沒有拿過雙位數得分，他投籃的自信心尚未恢復，曾在上籃時投出麵包。

季外歷經自請交易的風波之後，杜蘭特開季打得非常賣力，連續7戰超過25分改寫隊史紀錄，此戰之後他的生涯總得分超過飛人卡特（Vince Carter），暫居史上第19。這一仗打得相當精彩，溜馬第4節從落後7分一路追到100比100平手，厄文三分外線沒進，克萊斯頓飛身上前雙手灌進兩分，再由杜蘭特跳投得手領先4分。

終場前1分多鐘溜馬追到3分差距，厄文在剩餘41秒時切入騎馬射箭，將領先拉回到5分，成為末節最關鍵的一擊。溜馬小前鋒杜爾泰（Chris Duarte）狂飆30分締造生涯單場新高。