睽違2年的環保志（義）工群英會全國賽，於111年10月29日在高雄市鳳山運動園區體育館舉行。花蓮縣各環保志工隊紛紛號召菁英，經過8月縣內賽的熱烈競賽下，由各競賽項目的第1名代表進軍全國賽，代表隊伍有：舞鶴翱翔隊、環境教育大使服務隊以及瑞美良環保志工隊。為能夠鼓勵花蓮縣代表選手，於111年10月28日在花蓮縣政府大禮堂，由花蓮縣縣長徐榛蔚親自授旗，希望花蓮代表隊能延續過往優異的比賽成績，勉勵代表選手在全國賽嶄露頭角，讓花蓮縣代表隊的旗幟在高雄鳳山昂揚。

縣長徐榛蔚致詞，勉勵代表選手在全國賽嶄露頭角。(圖/花蓮縣環保局 提供)

花蓮縣環保志工代表隊由環保志工大隊長陳智寬領軍，率領代表隊參加環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王等四大項目。在備戰全國賽期間，各代表隊伍皆是積極準備、卯足全力，如全國賽常勝軍－舞鶴社區，在備賽期間蒐集資源回收物品，發揮創意將回收物設計成為表演道具，表演內容更融入永續發展意涵，讓各縣市看見花蓮縣對環境保護的努力；環境教育大使服務隊、瑞美良環保志工隊蒐集各式最新的環境議題及新知，希望在環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王等知識類競賽，能夠獲得特優的成績。

縣長與環保志工群英會代表隊合影。(圖/花蓮縣環保局 提供)

縣長徐榛蔚表示，感謝花蓮縣各環保志工隊在近2年COVID-19疫情期間，仍是堅守崗位整理社區環境，不僅讓鄉親擁有整潔優美的環境，更成為全國的標竿學習的對象。期望參與111年度全國賽的環保志工代表隊，能將花蓮縣對於環境永續發展的決心與成果，與各縣市志工交流分享，亦學習各縣市推動環保工作之經驗，為花蓮縣的環保工作與環境教育帶來不同的能量，讓花蓮縣民能夠用更友善環境的行動，永續守護花蓮的環境。