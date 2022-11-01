澤倫斯基求援插嘴 拜登火了

自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致電，向美國總統拜登求援，似乎已成了例行公事。

然而，據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和《每日郵報》（Daily Mail）周一報導，今年6月拜登終於發火了，直接告訴澤倫斯基，對美國提供數以十億計美元軍援，要多心存感激。

據了解當時狀況的4名消息人士透露，拜登還沒說完，已同意再提供10億美元（近323億台幣）軍援，澤倫斯基就開始列出所有烏克蘭需要，但還沒到手的東西。

這時拜登就火了，提高嗓門告訴澤倫斯基，美國人已經很慷慨，而他的政府和軍方都在為努力，接著要對方多心存感激點。後來澤倫斯基公開發表聲明，讚揚美國的慷慨協助，而兩人的關係也隨著改善。

不過，拜登會發火，顯示他早已明白，大眾對狂砸數十億計美元，幫助遠方的國家抗戰會逐漸失去支持熱情。事實上，美國援助烏克蘭已超過650億美元（約2兆台幣），其中約有150億美元（近5000億台幣）軍援來自五角大廈。而眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已警告，不會給「空白支票」。