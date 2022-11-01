自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致電，向美國總統拜登求援，似乎已成了例行公事。
然而，據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和《每日郵報》（Daily Mail）周一報導，今年6月拜登終於發火了，直接告訴澤倫斯基，對美國提供數以十億計美元軍援，要多心存感激。
據了解當時狀況的4名消息人士透露，拜登還沒說完，已同意再提供10億美元（近323億台幣）軍援，澤倫斯基就開始列出所有烏克蘭需要，但還沒到手的東西。
這時拜登就火了，提高嗓門告訴澤倫斯基，美國人已經很慷慨，而他的政府和軍方都在為努力，接著要對方多心存感激點。後來澤倫斯基公開發表聲明，讚揚美國的慷慨協助，而兩人的關係也隨著改善。
不過，拜登會發火，顯示他早已明白，大眾對狂砸數十億計美元，幫助遠方的國家抗戰會逐漸失去支持熱情。事實上，美國援助烏克蘭已超過650億美元（約2兆台幣），其中約有150億美元（近5000億台幣）軍援來自五角大廈。而眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已警告，不會給「空白支票」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。