台北市士林區岩山里石角魚路古道捐題石碑，相當具有地方記憶與時代特色，被指定為台北市古物類文化資產。（台北市文獻館提供／張立勳台北傳真）

台北市文獻館公告指定9案12件文物為台北市古物類文化資產，包括台北靈安社鎮殿霞海城隍老祖神像、北管福祿派樂神西秦王神像、文武謝范神將及陽明山腳一對古道捐題石碑，經審議通過指定為一般古物。

靈安社供奉的霞海城隍老祖神像、西秦王爺神像與文、武、謝、范4尊老祖神將等4案6件被指定為一般古物。

靈安社霞海城隍老祖、大稻埕霞海城隍廟開基老爺同為先民攜帶渡海來台祭祀的神尊，歷史悠久，西秦王爺為北管福祿派供奉的祖師爺，見證北台灣軒社文化。

文獻館指出，文、武、謝、范神將，由靈安社先後於清末及日據時代至福州聘請匠師恭塑而成，為北台灣重要民俗文化「五月十三迎城隍」遶境出巡輿前開路壓陣的神將，造型極具特色，也經常作為繪畫或攝影主題，深受市民重視。4尊神將皆有華麗特製牛皮珠仔帽盔，謝范將軍還各有一頂由鹿港名師施能火製作的精緻白鐵帽盔，此次亦作為附屬文物納入文化資產。

士林區岩山里石角魚路古道捐題石碑1案2件，位在仰德大道一段12巷路口，約莫設立於日據後期至戰後初期，上頭刻有100多位捐獻者芳名或商號，是當時地方人士募捐鋪設士林連接石角嶺至陽明山魚路古道其中一段道路時的紀念石碑。

文獻館表示，2件石碑於戰後遭放置湮沒多年，近年由士林區岩山里辦公處整理、考證，透過比對石碑上的人名，串聯起士林、草山至金包里間人流、物流往來古道的歷史故事，相當具有地方記憶與時代特色。

另外還通過指定保育類野生動物產製品文物4案4件，均屬私有文物，表現清代犀角雕刻工藝與明治時代蒔繪工藝特色，此次公告後，台北市指定一般古物增加至209案512件。