台北市立動物園大貓熊「團團」情況不樂觀，農委會副主委黃金城日前受訪時表示，「如果有必要可以拿回去」，讓外界質疑不負責任；對此，前總統馬英九今陪同子弟兵台北市議員候選人楊植斗掃街拜票時表示，團團如果有必要，可以請大陸派人來治療也可以。

馬英九2008年當選總統後，核准台北市立動物園進口大貓熊，這是動物園第5度提出大貓熊輸入申請案，而最後「團團」跟「圓圓」也順利被運來台灣，馬英九被問到團團的狀況，他先說「我們不能治療？」，接著說，「必要時可以請大陸派人來治療也可以」。